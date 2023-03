ITALIANO CERCA IL TERZO SCACCO MATTO AL MILAN: IL JOLLY POTREBBE ESSERE LO STESSO

Sabato sera, in un Franchi che si preannuncia ricolmo all’inverosimile, Vincenzo Italiano e Stefano Pioli si troveranno di fronte per la sesta volta da allenatori e se la cabala vede in vantaggio il tecnico del Milan (3 successi a 2), l’analisi dei precedenti mostra come i rossoneri abbiano più volte sofferto contro le squadre di Italiano.

I due successi dell’attuale allenatore della Fiorentina rappresentano probabilmente due dei capolavori dell’intera carriera di Vincenzo Italiano: il primo è datato febbraio 2021, quando alla guida dello Spezia, in un Picco deserto causa limitazioni Covid, si impone su un Milan lanciato nella volata scudetto contro l’Inter per 2-0. Il piano-gara preparato e poi trasposto in campo sorprendono completamente il Milan di Pioli, stritolato dal forcing dei liguri. Le reti portano la firma di Maggiore e Bastoni ma sono altri due i grandi protagonisti del match: Kevin Agudelo e Riccardo Saponara, schierati da esterni d’attacco, in realtà sono ovunque, cucendo gioco e creando pericoli ad ogni pallone toccato.

Proprio quest’ultimo, Riccardo Saponara, è il comun denominatore anche dell’altro masterpiece di Italiano: il primo grande successo sulla panchina della Fiorentina coincide con il 4-3 inflitto al Milan nel novembre 2021. A distanza di sette mesi, il tecnico siciliano shocka nuovamente i rossoneri e, trascinato da un super Dusan Vlahovic (doppietta), frena un Milan destinato allo scudetto. In campo c’è ancora una volta a sorpresa Saponara: utilizzato nuovamente da esterno sinistro d’attacco, l’ex della gara delizia il Franchi con una pennellata a giro nel finale del primo tempo per il parziale 2-0 viola (vantaggio siglato da Duncan).

Anche nelle gare in cui è uscito sconfitto dal testa a testa con Pioli (l’1-0 di maggio 2022 targato Leao ed il 2-1 dello scorso novembre deciso da un’autorete di Milenkovic al 92’) le squadre di Italiano sono sempre state in partita. Italiano-Pioli è un “matchup” che ha quindi sempre messo in difficoltà l’allenatore emiliano, che per adesso ha sempre perso in casa del rivale. Al sesto incrocio, ancora una volta Pioli si presenta col favore del pronostico e ancora una volta Italiano starà pensando ad alcune mosse per mettere sotto scacco il rivale e firmare la sua terza opera maestra contro i rossoneri.