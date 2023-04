ITALIANO, Cena promessa alla squadra a tempo debito

Fonte: Lu.Magis.

Ogni promessa è debito, si dice, e Vincenzo Italiano ha preso un impegno con la squadra, quella di offrire una cena dopo la vittoria a San Siro. Per il tecnico viola infatti è stato il primo successo della sua carriera non solo di allenatore ma anche di calciatore. Una grande soddisfazione dunque che va condivisa con il gruppo. Un gruppo sempre più unito dunque come dimostra l'approccio di chiunque entri in campo, titolare o in corsa di partita. Ma anche come dimostrano gli abbracci e i sorrisi dopo la vittoria, segnali di grande feeling appunto. Certo è che per la cena il tecnico aspetterà il momento migliore, che non interferisca con i fitti impegni della Fiorentina in questo mese di aprile. Con la speranza che le cene aumentino, stile premi, con l'arrivo di partite sempre più decisive su più fronti.