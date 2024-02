ITALIANO, 7 giorni di lavoro una rarità: ma tocca a lui

FirenzeViola.it

Sette giorni pieni di lavoro, una rarità nel calendario fitto d’impegni dei viola, porteranno forse un equilibrio nella gestione schizofrenica della rosa della Fiorentina. Italiano potrà capire e farci capire con quale modulo e con quali uomini affronterà il proseguo della stagione. La società non gli ha preso i giocatori che voleva, ma adesso tocca a lui, che di mestiere è allenatore, fare le scelte e mettere in campo la formazione: con tre o quattro difensori, con x o y punte. CLICCA QUI per leggere il punto di FV.