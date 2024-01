ITALIANO 3.0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Trasformista per necessità in attesa dei rinforzi. Vincenzo Italiano con le scelte dell'ultima partita si è scrollato definitivamente di dosso l'etichetta di integralista tattico. Arrivato a Firenze come un vate del 4-3-3, il tecnico ne ha fatto anche un marchio viola per la prima stagione e per una parte della seconda, quando la squadra è diventata troppo prevedibile. Così per dare concretezza alla fase difensiva con un doppio mediano e nello stesso tempo dare un supporto in più alla punta con un trequartista da settembre 2022 il tecnico iniziò a lavorare sul 4-2-3-1 poi adottato in maniera definitiva dopo i naufragi in Conference col Basaksehir e i risultati utili ottenuti con il cambio. Un modulo che ha dato alla squadra quella spinta per andare avanti nelle tre competizioni e arrivare alle due finali del 2023.

In questa stagione proprio con questo modulo si sono esaltati Bonaventura che più vicino alla porta ha trovato ben 6 reti e Gonzalez, unico esterno a vedere la porta, oltre che Quarta in versione bomber. Proprio l'assenza di Nico (che come Sottil sta lavorando per essere pronto per la Supercoppa), un certo appannamento di Bonaventura e la sterilità offensiva ormai cronica delle punte e degli altri esterni, ha messo in crisi anche questo modulo. Per questo il tecnico ha deciso di cambiare di nuovo, adottando la difesa a tre, già provata in alcuni spezzoni di gara quando c'era da portare a casa il risultato (la prima volta ad Udine, nel girone di andata). Con questo modulo inoltre ha ovviato all'assenza di esterni a disposizione: Gonzalez e Sottil come detto infortunati e Kouame in Coppa d'Africa oltre ad un Brekalo spento e con la valigia pronta direzione Zagabria (Dinamo).

Le ali scompaiono dunque e prende forma una coppia sulla tre-quarti, (con il Bologna, Barak che quel ruolo lo sa già fare e Ikoné nella speranza che più vicino alla porta fosse più concreto, speranza poi risultata vana). Il mercato della Fiorentina non decolla ancora ma appena si concretizzerà Italiano potrà decidere su quale modulo puntare, anche in base agli avversari nella speranza che la Fiorentina spettacolare vista fino a qualche tempo fa non diventi un ricordo. Certo è che la seconda svolta tattica dell'allenatore viola ha prodotto ancora i suoi frutti.