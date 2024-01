INTER, Bastoni e Augusto i dubbi. Dentro Asllani-Frattesi

Fonte: Ludovico Mauro

Dopo il passo falso della Juventus, fermata sul pari dall’Empoli, l’Inter si presenta a Firenze per mangiare due punti ai bianconeri. Simone Inzaghi arriva però alla sfida con la Fiorentina senza due colonne del suo undici titolare, come Calhanoglu e Barella, entrambi squalificati. Saranno rimpiazzati rispettivamente da Asllani, titolare per la prima volta in stagione, e Frattesi.

Il dubbio più concreto della formazione nerazzurra riguarda la difesa, come sempre a tre. Non è infatti al 100% Bastoni, che però dovrebbe stringere i denti e partite dall’inizio con De Vrij e Pavard, ma rimane pronto Acerbi. La sorpresa dovrebbe essere l’impiego di Carlos Augusto a sinistra al posto di Dimarco, mentre a destra Darmian è in vantaggio su Dumfries, nonostante i ballottaggi tuttora aperti. Nessun dubbio sul tandem d’attacco, confermatissimo con Thuram-Lautaro.