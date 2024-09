INFORTUNATI, Pongracic e Mandragora in dubbio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rolando Mandragora in forte dubbio per il derby con l’Empoli. Stamani ha nuovamente saltato la seduta con la squadra. Non è da escludere che il classe 1997 venga risparmiato dall’allenatore per l’incontro di domenica. In dubbio anche Marin Pongracic, che sta continuando a lavorare a parte per recuperare dal problema ai flessori della coscia sinistra. CLICCA QUI per la notizia completa.