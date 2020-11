IND. FV, Per le nazionali ora serve l'ok dell'ASL

Con la positività di José Maria Callejon al Coronavirus è emerso l'interrogativo riguardante le convocazioni in nazionale. Sono tanti, infatti, i giocatori della Fiorentina che dovrebbero prendere parte agli impegni con le rispettive federazioni, ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it con il fatto che la squadra è in bolla tutti dovranno prima ricevere il via libera dell'ASL.