IND.FV, Distefano-Totti: nuovo accordo fino al 2025

Stretta di mano, firma sul contratto e matrimonio prolungato tra Filippo Distefano e Francesco Totti: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nella mattinata di oggi l'ex numero 10 della Roma si è recato a Firenze per incontrare in un noto hotel del centro storico l'attaccante della Fiorentina Primavera e suo padre per estendere l'accordo di procura. Tutto fatto, con un'intesa raggiunta fino al 2025. Totti, dopo alcune foto col giocatore, è già ripartito alla volta della Capitale.