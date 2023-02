IN RIMONTA, ANCHE SUL VAR

Doveva essere questo l’esito finale, eppure nessuno si sarebbe aspettato di vedere tutto quel che è andato in scena al Franchi. Prima l’ennesima falsa partenza della Fiorentina, poi lo show di una squadra arbitrale tutt’altro che altezza. Sul gol annullato a Cabral sarà il caso arrivino spiegazioni, altrimenti la credibilità della stessa competizione, per non parlare dell’UEFA, è come minimo a rischio.

Detto della clamorosa presunzione del gruppo arbitrale francese di poter veder meglio della goal line tecnology, il passaggio del turno centrato ricorda che l’approdo agli ottavi di finale restava l’obiettivo principale (oggi si conoscerà l’avversario tra le 8 potenziali in arrivo dall’urna di Nyon - Leggi qui) ma arriva anche dopo 35 minuti in cui i viola erano clamorosamente riusciti a rimettere in corsa i portoghesi.

Colpa di un approccio da rivedere, annullato da un gol di Mandragora utile a scacciare i fantasmi di una rimonta che Castro e Djalò avevano reso possibile. E dire che Italiano aveva cambiato il giusto, rilanciando un Bianco che ha avuto le sue difficoltà ma non rinunciando a Gonzalez e Saponara. Alla fine, in una serata in cui Bonaventura riesce a prendere in mano il gruppo, è la determinazione di Cabral a rappresentare l’aspetto migliore.

Il brasiliano che si trova sfortunato protagonista della vicenda arbitrale ringrazia Terzic (ancora una volta più preciso di altri al cross) ma dimostra di aver cambiato passo nei movimenti, dando segnali confortanti nel suo modo di stare in area di rigore. Una lenta crescita coincisa ieri con una vittoria che oltre a consentire alla Fiorentina di continuare a correre in Europa si porta dietro anche il bonus di fiducia relativo a una rimonta finalmente centrata, anche a dispetto di una vicenda arbitrale come praticamente mai si era vista.