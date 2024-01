IN CALO LE PISTE ESTERE: PER L'ATTACCO ORA È NGONGE L'IDEA FORTE

FirenzeViola.it

Filtra una certa freddezza, dagli ambienti vicini alla Fiorentina, sulle piste di mercato che in questo gennaio potrebbero portare a Jan-Niklas Beste dell'Heidenheim e a Calvin Stengs del Feyenoord. Due nomi che certamente in passato (anche recente) i viola hanno sondato - nell'ambito però di una più ampia cernita legata agli esterni offensivi sparsi per l'Europa economicamente aggredibili - ma che al momento, pur "proposti" a più riprese dai propri agenti, non sembrano essere in cima alla lista dei desideri del club.

Che invece un nome forte sul quale puntare le proprie fiches per il mercato di gennaio sembra averlo trovato: si tratta di Cyril Ngonge, esterno del Verona che rispetto ad altre candidature valutate pare ormai in modo palese in uscita da casa Hellas (esattamente come altri tesserati che sono già approdati o stanno per farlo ad altri lidi: Hien, Terracciano, Hongla, Faraoni e Doig sono solo alcuni dei giocatori già con le valige in mano). Un nome, quello del belga, che piace in modo chiaro soprattutto a Vincenzo Italiano che vede nel classe 2000 un elemento in grado di fare sia l'ala destra - pur essendo di piede mancino - sia il sotto punta al posto di Bonaventura.

Da parte di Ngonge e del suo entourage c'è stata - com'era prevedibile - una forte apertura all'interesse dei viola. Perfino più netta rispetto alla corte serrata che da qualche tempo sul giovane Cyril stanno facendo gli inglesi dell'Aston Villa, che tuttavia al momento non sono in cima alla lista delle preferenze del giocatore. Ngonge - e lo ha fatto sapere anche in queste ore al suo agente e alla dirigenza dell'Hellas - vuole rimanere in Italia e vedrebbe la soluzione Fiorentina come la più adeguata per fare un salto di qualità e per continuare a giocare in un sistema di gioco che esalti le sue potenzialità.