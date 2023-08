IL SIPARIETTO DI QUALCHE MESE FA E NON SOLO: ORA NZOLA VUOLE CONQUISTARE FIRENZE

Manca solamente l’annuncio ufficiale e poi M’Bala Nzola sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Anche se, nelle scorse ore, l’ormai ex Spezia ha già svolto le visite mediche ed ha raggiunto il resto della squadra al Viola Park. Sorrisi, voglia di far bene e un matrimonio con Italiano che iniziato anni fa a Trapani, passato da La Spezia, proseguirà a Firenze. L’obiettivo adesso è alzare nuovamente l’asticella e cercare di far sognare i tifosi Viola, ansiosi di vedere all’opera i nuovi acquisti.

Una sorta di siparietto, proprio il centravanti angolano, con i tifosi Viola lo ha già avuto. Per la precisione lo scorso 8 aprile in occasione di Fiorentina-Spezia, gara terminata 1-1 con Nzola marcatore tra le fila bianconere. Al termine della sfida (LEGGI QUI), quest’ultimo, è uscito a piedi dal Franchi e successivamente si è soffermato con alcuni tifosi per scattare delle foto. Un bel gesto, che magari potrebbe aver fatto respirare al calciatore l'aria (unica) fiorentina. Ma non solo. Qualche settimana dopo, venne nel capoluogo toscano insieme alla compagna Isabelle per godersi una bella giornata di relax. Una visita, che anche in quel momento, non passò inosservata.

Attenzione anche alla prossima amichevole, in programma domani allo Stadio Artemio Franchi (ore 20) contro il Sestri Levante. Nonostante l'ex Spezia abbia a malapena un allenamento sulle gambe con i nuovi compagni, potrebbe comunque fare il suo esordio, domani, davanti ai tifosi viola. Visto che, come Christensen, stava lavorando da settimane con la rispettiva squadra di appartenenza.

Dunque, quello tra Nzola e la Fiorentina lo si potrebbe definire come un matrimonio che si doveva fare. Serviva del tempo per rendere tutto reale e così ora è. D’ora in poi l’obiettivo di Nzola sarà quello di prendersi l’amore unico che Firenze è in grado di dare a chi la fa sognare.