INDISCREZIONI DI FV IND.FV, VLAHOVIC: 48 ORE PER IL SUO SÌ AL RINNOVO Si annunciano 48 ore di fuoco per capire se arriverà o meno la firma sul rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic: ormai assodato che il classe 2000 resterà a Firenze per un’altra stagione, per la Fiorentina adesso è più che mai importante che... Si annunciano 48 ore di fuoco per capire se arriverà o meno la firma sul rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic: ormai assodato che il classe 2000 resterà a Firenze per un’altra stagione, per la Fiorentina adesso è più che mai importante che... NOTIZIE DI FV IL RINNOVO CHE SERVIVA Non ce ne voglia Dusan Vlahovic, al centro delle voci di mercato e del cui rinnovo di contratto si parla ormai da giorni, con la Fiorentina pronta a offrirgli un ingaggio top pur di trovare un'intesa sino al 2024, ma adesso i riflettori si accendono su Nikola Milenkovic... Non ce ne voglia Dusan Vlahovic, al centro delle voci di mercato e del cui rinnovo di contratto si parla ormai da giorni, con la Fiorentina pronta a offrirgli un ingaggio top pur di trovare un'intesa sino al 2024, ma adesso i riflettori si accendono su Nikola Milenkovic... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi