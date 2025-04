Il programma in casa Fiorentina: allenamento al Viola Park, occhi su Gosens

In casa Fiorentina, continua la preparazione alla sfida in programma domani contro il Milan: alla vigilia della gara contro i rossoneri (fischio d'inizio domani ore 20.45) Raffaele Palladino condurrà una seduta d'allenamento in programma alle ore 11. Attenzione soprattutto alle condizioni di Robin Gosens, ancora non al meglio per un colpo al ginocchio subito sabato scorso: dalle risposte che darà oggi al Viola Park si capirà se e quanto sarà disponibile per la partita di San Siro. Segui tutti gli aggiornamenti su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!