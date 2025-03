Il programma di oggi in casa Fiorentina: lunedì di riposo, occhi a Viareggio

vedi letture

Dopo il successo interno con l'Atalanta, lunedì di riposo in casa Fiorentina, con soltanto qualche esercizio di scarico per gli uomini di Raffaele Palladino. La preparazione del match in programma sabato prossimo contro il Milan inizierà veramente domani. Ma oggi è una giornata comunque importante per il club gigliato. Alle 15 c'è un appuntamento con la storia: al celebre Stadio dei Pini infatti - riaperto quest'anno dopo sette anni di chiusura per motivi di sicurezza -, nel pomeriggio la Fiorentina Under 18 va a caccia del suo nono sigillo nel Torneo di Viareggio, che non vince dal lontano 1992, anno dal quale i viola hanno raggiunto per cinque volte la finale (l'ultima nel 2018) senza mai portare a casa il trofeo. L'avversario di turno sarà il Genoa, a cui la squadra di Marco Capparella contenderà la Coppa Carnevale che in caso di successo porterebbe anche il club viola in cima all'albo d'oro della manifestazione (primeggiano Juventus e Milan con nove trofei in bacheca).

Una sfida che Radio FirenzeViola seguirà direttamente dallo stadio viareggino, coi nostri inviati Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato che vi racconteranno tutte le emozioni della finalissima, con annesse notizie provenienti da pre e post partita. Il tutto da poter seguire sulle nostre frequenze web nonché sul canale 92 del digitale terrestre, oltre che su FirenzeViola.it per ogni aggiornamento.