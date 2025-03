Il programma di oggi in casa Fiorentina: allenamento pomeridiano, da valutare gli infortunati

Secondo giorno di lavoro sul campo per i viola: archiviata la vittoria con il Lecce, la Fiorentina torna in campo dopo il giorno di riposo concesso da Raffaele Palladino e l'allenamento svolto ieri. Quest’oggi la squadra si troverà al Viola Park intorno alle 15.00 per la consueta seduta a porte chiuse in avvicinamento agli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, con l’andata in programma ad Atene giovedì 6 alle ore 18:45. Da valutare soprattutto le condizioni degli acciaccati, Moise Kean e Yacine Adli su tutti. Segui tutte le novità di casa Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!