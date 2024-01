IL PEGGIORE, Brekalo da dimenticare. Nzola disastro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono tante le insufficienze prese dai giocatori della Fiorentina nella sconfitta contro il Sassuolo ieri al Mapei Stadium. Da Arthur a Biraghi, in diversi prendono 5,5 ma chi si aggiudica anche dei 4 sono in particolare Brekalo e Nzola, riempiti di brutti voti. Il croato è il peggiore per La Nazione che commenta la sua prestazione scrivendo: "Da ricordare per le sue scarpe blu lucide, da dimenticare buona parte del resto, se non tutto". Su Nzola invece si scaglia il Corriere dello Sport - Stadio: "Due sportellate con Ferrari, tre sponde e poi il nulla. E nemmeno quando la Viola aumenta la produzione offensiva riesce a rendersi pericoloso. Un disastro". Queste le loro pagelle nel dettaglio:

Josip Brekalo

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport-Stadio: 4

La Nazione: 4,5

Il Corriere Fiorentino: 4

La Repubblica (Firenze): 5

FirenzeViola.it: 5

M'Bala Nzola

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 4

Il Corriere Fiorentino: 4,5

La Repubblica (Firenze): 4,5

FirenzeViola.it: 5