IL PARADOSSO BREKALO. LA DINAMO PREME, LA VIOLA NON PUÒ CEDERLO

Nella corsa veloce per il cambio che al 73' ha inserito Parisi al suo posto, sta tutta l'avventura di Josip Brekalo con la maglia della Fiorentina. L'esterno croato proprio non riesce ad incidere in maglia viola e lo dimostra l'unica rete segnata (al Maradona contro il Napoli) in oltre 1000 minuti giocati da quando, ormai un anno fa, la società viola convinse il Wolfsburg a cedergli il giocatore a prezzo di saldo. "Un anticipo per il mercato di giugno", commentò poi Pradè spiegando come nei piani viola ci fosse di prendere Brekalo soprattutto in vista della stagione attuale. Arrivati a quasi 365 giorni (fu acquistato il 28 gennaio) dall'inizio della sua esperienza sulle rive dell'Arno, però, il bilancio dice che l'esperimento non è andato affatto bene.

Ma c'è di più. Perché sebbene lo stesso giocatore, sempre corretto a apprezzato da tutti in spogliatoio per la professionalità, abbia fatto capire ormai da tempo di voler andare a giocare altrove per provare a guadagnarsi una convocazione al prossimo Europeo, in questo momento Brekalo è in una situazione piuttosto complicata con la Fiorentina, che non lo può cedere per mancanza di alternative senza che però Italiano abbia davvero voglia di puntare su di lui con continuità.

La curiosità ora starà tutta nel capire come il tecnico viola gestirà un calciatore con un piede ormai lontano da Firenze già a partire da martedì, quando contro il Bologna in Coppa Italia si creerà la stessa situazione. Puntare ancora su un Brekalo che sembra solo l'ombra del giocatore che fece faville a Torino, oppure provare qualcosa di diverso magari schierando Parisi questa volta dall'inizio nel ruolo di ala sinistra? È il paradosso di un calciatore che non può muoversi e non può giocare con fiducia. Qualche giorno e scopriremo cosa vorrà fare la Fiorentina, intanto la priorità per la società resta quella di dare un esterno a Italiano che possa dare maggiori garanzie. E magari liberare Brekalo quanto prima, la Dinamo Zagabria lo aspetta.