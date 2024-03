IL MISTER SCHERZA SULLA SUA ASSENZA E I QUARTI SONO AGGUANTATI

La partita di ieri sera, nel suo essere surreale, ci ha fatto assistere ad una prova tecnica di futuro che lo stesso Italiano ha benedetto con le sue parole. Siccome in questi giorni non si fa che parlare della sua probabile partenza da Firenze, e anche nel post gara di Conference le domande sul tema non sono mancate, nel match contro il Maccabi abbiamo assistito al primo incontro senza Vincenzo a dirigere l'orchestra dal campo. Non credo che la gara sia stata preparata e gestita dal solo Niccolini, ma il tecnico titolare ha simpaticamente chiosato “i ragazzi si sono comportati bene, forse rinforzati dalla mia assenza in panchina”. I detrattori del Mister saranno contenti anche se la prestazione non è stata di quelle indimenticabili e sarebbe fin troppo facile risolvere così i problemi, ammesso che il problema sia il tecnico.

Prima però di arrivare a fine annata calcistica e a decidere le sorti di chi allenerà la Viola, che per me non sarà Italiano, rallegriamoci del passaggio ai quarti di finale di Conference ottenuto pareggiando col Maccabi Haifa, forti della vittoria a Budapest dello scorso giovedì. La partita è stata di una noia mortale, il primo tempo ha rasentato il soporifero ma come al solito è il risultato che conta e per la Fiorentina conta proseguire il cammino in Europa, in attesa di sapere oggi chi sarà il prossimo avversario.

Della partita finita 1-1 ci sono poche cose da dire se non che Barak è l’uomo della competizione e dopo averci consegnato la vittoria dell’andata, ha messo a segno il gol del vantaggio viola con un bellissimo stacco di testa. Mi pare giusto che abbia segnato lui perché era stato l’unico che ci aveva provato un paio di volte anche nei primi quarantacinque minuti senza però grande fortuna. A essere onesti c’è da annotare che gli israeliani erano andati in gol al loro primo tiro verso la porta viola, ma menomale che l’azione era viziata da fuorigioco. Il Maccabi sarà anche una squadra di caratura non elevata ma, oltre al gol che è stato annullato, ci hanno insaccato tre gol nel primo incontro e uno ieri perché Terracciano ha pensato bene di farsi passare fra le gambe il tiro di Khalaili che per pochi minuti, era l’87’, ci ha tenuto un po’ in apprensione. Dopo la beffa di domenica contro la Roma ci mancava di bissare!

Forse è meglio tenere sempre alta la concentrazione, anche se il tourbillon di sostituzioni a volte può creare problemi e lo sappiamo benissimo, perché buttare via punti e partite non è uno sport sano. Fra i cambi che ci sono stati è da applausi, dispiace che allo stadio ci fossero poche persone ma virtualmente l’entusiasmo è partito anche dai divani di casa, quello di Dodò che torna dopo mesi di assenza. Il giovane Kayode lo ha degnamente sostituito ma sono molto felice che il terzino brasiliano sia tornato in campo perché il suo contributo sarà importante per il cammino viola ancora da percorrere. È pure riapparso Parisi, che pensavo dovessimo ricercare tramite “Chi l’ha visto” e, anche se il suo ingresso non è stato impeccabile, mi auguro si riesca a recuperarlo perché le premesse che facesse bene c’erano tutte e poi glielo vogliamo dare un po’ di riposo a capitan Biraghi?

Per il resto passi indietro per Sottil e il solito compitino, nemmeno sufficiente, per Gonzalez mentre Belotti continua a non segnare. Il ragazzo si applica, direbbe una vecchia maestra, però a Firenze con gli attaccanti non abbiamo proprio fortuna e chissà quando mai riusciremo a ritrovare un goleador degno di tale appellativo.

Considerando quindi che i quarti di Coppa li abbiamo agguantati, vediamo di recuperare energie e proviamo ad agguantare l’Atalanta che ci sta davanti in campionato di soli quattro punti.

La Signora in viola