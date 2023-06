IL GIORNO DEGLI ADDII. DA VENUTI A TRAMONTANO: CHI SALUTA OGGI

Oggi è l'ultimo giorno del calendario calcistico: il 30 giugno scadono gli anni di contratto e si entra nella nuova stagione sportiva, in attesa che domani prenda il via ufficialmente anche il calciomercato. Per tutti i club professionistici in Europa e ovviamente anche per la Fiorentina che tra coloro che salutano annovera Antonio Tramontano, ormai ex chief scout che sui social ha voluto ringraziare tutti dopo quattro anni a Firenze. Un addio che cambierà un po' la squadra mercato e darà qualche potere in più a Burdisso che invece resta confermato al suo posto assieme a Daniele Pradè nell'affiancare Barone.

Venendo poi ai giocatori, saranno tre quelli della prima squadra che la prossima stagione non vestiranno la maglia della Fiorentina: Lorenzo Venuti, Riccardo Saponara e Salvatore Sirigu. Ognuno portandosi dietro un'esperienza diversa. Venuti saluta dopo 14 anni tra settore giovanile e prima squadra, un saluto in lacrime davanti alla Curva Fiesole e tanto affetto da parte dei compagni di squadra ed Italiano.

Lo stesso affetto riservato anche a Saponara, quattro anni in viola con vari prestiti nel mezzo dopo essere arrivato dall'Empoli nel gennaio 2017, acquistato da Corvino. Ha salutato forse nella maniera migliore con un gol e un assist contro il Sassuolo e certo non era un mistero che il suo destino fosse lontano da Firenze, ma con il saluto della Fiorentina sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità.

Infine Salvatore Sirigu, pronto all'addio dopo un'esperienza più che sfortunata: arrivato a gennaio con la volontà di darsi una chance dopo aver scaldato più che altro la panchina a Napoli, appena ha provato a mettersi in concorrenza con Terracciano è arrivato l'infortunio al tendine d’Achille che a questo punto mette qualche punto interrogativo anche sul prosieguo della carriera. A 36 anni non sarà semplice rialzarsi e riprendersi, ma se c'è uno in grado di farlo, quello è proprio Sirigu che in carriera è sempre spiccato per le doti morali e carismatiche, oltre a quelle tecniche.