IL FRIGO È PIENO PER CHI NON HA FAME E LECCE È LA RIPROVA

Si usa dire che il giocattolo si è rotto (oltre ad attributi vari che evidenziano la rabbia che stiamo provando) quando le cose non vanno più bene in una squadra e quanto visto a Lecce è la degna cartina di tornasole di quanto è successo in queste ultimi giorni nel calciomercato di gennaio dove non sono arrivati i rinforzi che necessitavano per puntellare una Fiorentina che già da settimane mandava segnali di disagio.

Nella prima mezzora della partita di ieri al Via del Mare, il Lecce ha fatto gol e colpito una traversa e un palo lasciando noi tifosi frastornati per l’approccio dei viola alla gara, per la formazione non priva di errori e di adattamenti non certo prolifici, ma pure consapevoli che era quello che purtroppo poteva capitare perché aspettavamo la risposta della squadra e del Mister a quanto successo, o meglio non successo, dal mercato. Percepire la volontà di non aiutare il gruppo a fare il meglio, percepire che la dirigenza non vuole investire sul loro e nostro futuro può aver dato una mazzata anche ai ragazzi. Lo so perfettamente che non è concepibile, che sono dei professionisti e come tali si devono comportare per onorare la maglia che indossano, ma lavorare in un ambiente così non deve essere un grosso stimolo.

Se poi ci metti che il Italiano fa i suoi sbagli, non so se per buttare in faccia alla società “le uova” che gli sono rimaste o per reale e folle convinzione, che i calciatori questi sono e che alcuni risultano ormai incommentabili, si capisce come poi ci si ritrova con una prestazione che per me ha avuto ben più di “quattro minuti di follia” come il tecnico ha definito il fine gara dei viola.

Dopo un primo tempo dove la Fiorentina non è praticamente esistita, al rientro e con i cambi apportati, Mandragora ha riportato la situazione in parità con un bellissimo gol da fuori area e Beltran successivamente ha ripetuto il giochino sul portiere leccese (come già successo a Monza) consentendoci di andare addirittura in vantaggio. C’è stato pure il tempo negli ultimi minuti di colpire una traversa con il neo arrivato Belotti ma, mentre stavamo per prepararci a vedere la prima vittoria gigliata del 2024, è successo l’irreparabile.

Una sagra degli errori ha concesso ai ragazzi di D’Aversa di metterci al tappeto con due gol in due minuti e di chiudere, forse anche giustamente, sul 3-2 per loro. Se nelle ultime quattro gare di campionato abbiamo raccolto solo un punto ci saranno o no dei problemi? Se abbiamo delle ambizioni europee come possiamo coltivarle con questo gruppo in affanno? Se ritengono di avere il frigorifero pieno, devono essere persone di poco appetito!

Purtroppo noi fiorentini invece abbiamo sempre fame di Fiorentina (e non mi riferisco alla bistecca!) e vederla così in sofferenza mette una tristezza unica, ma anche tanta delusione perché ci troviamo in un deja-vu che pensavamo relegato alla precedente gestione della società. Il rammarico resta tanto ma mi auguro che si riesca a riprendere la giusta via, che i ragazzi ritrovino un po’ di entusiasmo e lo possano trasmettere a noi perché, sinceramente, io non ne ho più.

A me interessa il calcio e la Viola è parte della mia vita, il resto è business e politica, tante chiacchiere e presunzione, buoni e cattivi e questo non mi appassiona.

La Signora in viola