IL DEMONE DI COPPA

C'è chi preferisce la Coppa, come da titolo della celebre biografia di Carlo Ancelotti. Perché alla fin dei conti la routine e la continuità del campionato e l'urgenza del turno a eliminazione diretta trasformano tutto, regalandoci quasi uno sport diverso. E spalle al muro, in gare che oltreoceano chiamerebbero da Win or Go Home (Vinci o vai a casa) Vincenzo Italiano sta trovando la sua dimensione. Lo dice il percorso fatto nelle coppe con la Fiorentina: una marcia quasi pulita, 15 passaggi del turno in 16 sfide a eliminazione diretta affrontate tra Conference e Coppa Italia nei tre anni di Firenze -l'unica volta che il percorso dei viola si è fermato prima di una finale fu nella primavera 2022, quando la Juve eliminò Nico e compagni in semifinale di Coppa Italia.

Italiano è abbonato ai passaggi del turno e anche alle semifinali di Coppa Italia: per la terza volta con l'ex Spezia in panchina la Fiorentina arriva al penultimo atto della coppa nazionale (prima volta nella sua storia). E poco importa se per approdarci ha dovuto sbancare per due volte, contro Parma e Bologna, la lotteria dei rigori. Perché nelle coppe la componente fortuna vale un po' di più, perché non esistono grandi allenatori che non sono stati anche fortunati e perché comunque, anche ieri sera, la Fiorentina ha dimostrato di avere quello spirito -frutto anche dell'esperienza in Europa- capace di girare a proprio favore la gara in momenti di difficoltà.

In questo, Italiano sembra aver tutto per diventare un "demone da coppa", come Ancelotti appunto, o Mourinho. La riprova è dietro l'angolo e porta a Ryiad, con la Supercoppa Italiana e la semifinale di giovedì prossimo col Napoli, in cui servirà ancora una buona dose di fortuna distribuita nei momenti chiave. Anche Napoleone, si dice, preferiva avere accanto un generale fortunato piuttosto che uno bravo. Per fortuna, per adesso, Italiano si sta dimostrando entrambe le cose.