IL CAMBIO DI STRATEGIA SU JOVIC: VIOLA E RAMADANI PREPARANO L'ADDIO

Luka Jovic è in cima alla lista dei partenti in casa Fiorentina. Dopo due mesi vissuti con la quasi certezza di proseguire almeno un'altra stagione in viola, nell'ultima settimana, complice l'apertura arrivata da parte del River Plate per Lucas Beltran, la strategia di tutte le parti in causa è radicalmente cambiata.

Adesso Fali Ramadani si è mosso ufficialmente per trovare una soluzione in uscita al giocatore serbo che, ricordiamo, ha stipulato un accordo unico con i viola non più tardi dell'estate scorsa. C'è il Real Madrid di mezzo e la sua futura rivendita, c'è un ingaggio da 5 milioni che dal prossimo anno la Fiorentina dovrebbe pagare per intero. C'è un tomo di fogli firmati che dovranno essere cambiati, modificati, addirittura forse stracciati, tutto per aprire la strada verso l'addio della punta.

Un cambio di strategia dettato anche dalle richieste dell'allenatore, che aveva chiesto una rivoluzione in attacco e che ora la sta ottenendo prima con lo switch tra Cabral e Nzola e adesso anche con quello tra Jovic e Beltran. Anche il giocatore si è reso conto che lo spazio rischierebbe di essere molto risicato e anche per questo ha dato il suo assenso alla ricerca di nuove prospettive.

Come detto, non sarà facile, ma quando scende in campo un procuratore di caratura mondiale come Fali Ramadani, tutto diventa possibile. Difficile che possa spuntarla la Stella Rossa, troppi costi per un club serbo. Anche l'Arabia non interessa né al giocatore né ai suoi agenti. Quindi servirà un'altra strada. Magari un ritorno in Spagna? Sicuramente servirà una strategia chiara e decisa e ovviamente un altro club pronto a scommettere su un talento a corrente alternata.

Il mercato della Fiorentina è in costante evoluzione e ora coinvolgerà anche il potenziale addio di Jovic.