IL 2024 NON SORRIDE: TREND DA INVERTIRE SOTTO PORTA E DAL DISCHETTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

2024 amaro dal dischetto e non solo: nonostante i rigori abbiano sorriso in Coppa con il Bologna, in questo inizio anno sono già 2 i punti sicuri (poi le partite potevano prendere un'altra direzione a favore) lasciati in campionato dagli 11 metri per gli errori di Bonaventura a Sassuolo e di Nico in quest'ultima gara con l'Inter mentre l'errore di Ikoné è costato l'ipotetico pari con il Napoli Supercoppa. Solo Nzola ha saputo trasformare il suo. Con il ritorno di Gonzalez in campo Italiano stavolta aveva ripristinato le gerarchie nei penalty ma non è bastato visto che l'argentino, dopo 10 rigori realizzati su 10, si è fatto ipnotizzare da Sommer sbagliando per la seconda volta nella sua carriera (nel 2021 con lo Stoccarda il primo).

Il lungo stop probabilmente gli ha tolto lucidità ma certo è che se anche la certezza Nico - che ha tirato malissimo - viene a mancare impossibile riacciuffare quest'Inter, che ha avuto dalla sua anche il poco coraggio dell'arbitro Aureliano che per concedere il rigore ha dovuto rivedere il pugno netto di Sommer su Nzola al VAR dopo che non aveva visto il fallo di Bastoni su Ranieri. Un errore, quello di Nico, che purtroppo condanna oltre i propri demeriti i viola anche se questa Inter dimostra di essere forte e concreta, oltre che fortunata, anche senza i due pilastri a centrocampo e non a caso con questa vittoria è tornata in vetta, con una gara da recuperare.

La Fiorentina a dire il vero qualche occasione l'ha creata (Sommer una parata su Bonaventura - adattato esterno - l'ha anche fatta) ma la differenza è proprio davanti: Lautaro infatti è riuscito a segnare il 7 gol nelle ultime cinque gare contro la Fiorentina e forse meritava un marcatore su di lui che di certo non è riuscito ad essere Parisi (pur ammettendo che non ci fosse il fallo del Toro argentino sul terzino viola). La Fiorentina deve subito resettare la sconfitta e invertire il trend di un anno che ha preso una brutta piega fin dall'inizio, soprattutto sotto rete visto che solo contro l'Udinese la squadra è riuscita a segnare. Aspettando con trepidazione qualche rinforzo dal mercato con Italiano che in conferenza stampa ha detto di non aspettarsi nulla.