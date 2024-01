IKONÈ-BELOTTI, I DETTAGLI DI UNO SCAMBIO IN SALITA MA NON IMPOSSIBILE

FirenzeViola.it

Le vie del mercato sono infinite, dice un detto coniato con l'avvento delle transazioni milionarie, e spesso prendono una direzione inaspettata quando le necessità di squadre e giocatori collimano a pochi giorni dalla fine delle trattative. Una di queste è quella che potrebbero percorrere in due sensi opposti Ikoné e Belotti, uno verso Roma, l'altro verso le rive dell'Arno. I giallorossi e la Fiorentina hanno iniziato a parlarne nelle ultime ore, spinte appunto dalle necessità dei rispettivi allenatori. De Rossi, fresco di approdo sulla panchina della sua squadra del cuore, ha chiesto di avere a disposizione più esterni offensivi, mentre Italiano ha chiesto una punta che possa rivitalizzare una fase offensiva in difficoltà da diversi mesi a questa parte.

È bene spiegare subito come questo potenziale scambio di prestiti non sia di facile attuazione e che, nonostante paventate accelerate raccontate dalla Capitale nella giornata di ieri, non siano così facili da mettere in pratica. Prima di tutto per l'ingaggio molto diverso dei due calciatori. Belotti guadagna tra i 2,5 e i 3 milioni di euro, contro il milione e mezzo percepito dal francese a Firenze. Questo è il primo punto da superare per portare avanti la trattativa. Solo con la partecipazione della Roma all'ingaggio dell'attaccante fino al prossimo giugno, si potrà andare avanti nell'operazione. L'altro scoglio, sempre economico è legato alla eventuale cifra da sottoscrivere per il reciproco riscatto. Belotti è un classe '93, ha superato i trent'anni e ha un valore di mercato comunque inferiore all'esterno ex Lille, che oltre ad essere più giovane di cinque anni, ha anche un contratto più lungo. Discorso più superabile visto che si tratterebbe comunque di un diritto di riscatto e non di un obbligo, ma comunque servirà lavorare anche a questo "dettaglio".

Di contro, a mantenere in piedi l'affare, c'è la volontà dei giocatori di cambiare aria. L'uno per ritrovare se stesso, l'altro per trovare più spazio nell'anno dell'Europeo. Entrambi hanno già dato il primo assenso alla trattativa, dunque hanno dato mandato agli agenti di aiutare i club a trovare la famosa quadra. Sono ore molto calde sotto questo punto di vista, anche perché è lecito pensare che o l'affare decolla subito e in tempi brevi, o non se ne farà di niente. Poi toccherà alla Fiorentina trovare la soluzione ad un'altra questione aperta come quella di Nzola. L'angolano, in caso di arrivo di Belotti, dovrebbe trovare un'altra sistemazione in prestito. Non semplice visto l'ingaggio e la volontà dello stesso attaccante.

Insomma, lo scambio tra Roma e Fiorentina con protagonisti Belotti e Ikoné è in piedi, si tratta, ma non è facile arrivare all'accordo finale. Oggi sarà una giornata intensa sul fronte dei contatti, anche perché nel frattempo, con gli stessi agenti del francese, i viola proveranno a trovare l'intesa con la Dinamo Zagabria per un altro assistito in uscita come Josip Brekalo. Si scalda un mercato che finora è rimasto fermo allo switch tra Pierozzi e Faraoni, con Italiano e i tifosi che restano in attesa di sviluppi.