IGOR, Futuro da definire: piace in Premier e in Ligue 1

© foto di Giacomo Morini

Tra le notizie più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato a Igor, che oltre a non impressionare sul campo con la maglia viola in questo ultimo periodo ha davanti a sé una situazione ancora non ben definita a livello di futuro: il centrale brasiliano infatti ha attirato gli sguardi interessati di molte squadre che si stanno muovendo concretamente in vista dell'estate. In Premier ci sono Fulham e Leicester, poi c'è interesse in Ligue 1, con almeno due club di alta classifica che si sono fatte vive e anche in Spagna. Un interesse trasversale che potrebbe spingere il giocatore a rispondere picche alle eventuali proposte di rinnovo per cercare fortuna all'estero.

