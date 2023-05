VIOLA, Tanti tifosi in coda per acquistare i biglietti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Lunghe code fuori dal Fiorentina Point di Via de' Sette Santi per l'acquisto dei biglietti per le gare contro il Basilea e, da oggi, contro l'Inter, match valido per la Finale di Coppa Italia. Veramente tanti i sostenitori gigliati che sono giunti sul posto per cercare di acquistare i tagliandi. Questa una delle notizie più lette quest'oggi su FirenzeViola.it.

CLICCA QUI PER VEDERE LE IMMAGINI!