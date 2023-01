JACK, RINNOVO AD UN PASSO. GARANZIA SUL CAMPO E NON SOLO: I SUOI NUMERI A FIRENZE

Arrivato a parametro zero nel settembre del 2020, il matrimonio tra Giacomo Bonaventura e la Fiorentina sta per avere, anche se per un anno in più, ancora un continuo. Come annunciato dallo stesso giocatore al termine della vittoria di ieri contro il Sassuolo, e come raccontato nelle settimane precedenti da FirenzeViola.it, il rinnovo di contratto è veramente vicino, prossimo alla chiusura. Una garanzia a livello di leadership, tecnica ma soprattutto di numeri. Anche i voti dei quotidiani questa mattina dopo la partita di ieri contro il Sassuolo (molti 7), ne sono ulteriore conferma.

Le statistiche di Jack in maglia viola

Una carriera consolidata in Seria A grazie, soprattutto, alle 135 presenze, 24 reti e 15 assist con la maglia dell’Atalanta e dall’altrettante 184 presenze, 35 reti e 30 assist con la maglia del Milan. A Firenze si è ulteriormente confermato. A partire dalla stagione 2020/21, la sua prima in riva all’Arno, tra Serie A e Coppa Italia ha collezionato 34 presenze, 3 gol e 3 assist. La stagione scorsa in 35 presenze complessive ha ottenuto 4 gol e 9 assist. Quest’anno, fino ad oggi, porta il suo bottino a 3 gol e 1 assist in 19 presenze. Inoltre, 3 dei 4 bonus ottenuti questa stagione, sono stati raggiunti nella posizione di trequartista, di fatto il ruolo che a inizio carriera lo ha lanciato. Numeri importanti quelli di Jack. E da quando mister Vincenzo Italiano ha apportato le modifiche tattiche, ha trovato anche lui un nuovo rendimento. L'età avanza, ma l’ex Milan ha ancora voglia di confermarsi ad alti livelli, e lo vuole fare in maglia viola.