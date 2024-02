GUARDATI DA LI PARENTI

Come un cugino irriverente che alle cene di famiglia anziché starsene in disparte a godersi il proprio pasto preferisce prendersi la scena del convivio, così l’Empoli si è reso assoluto protagonista degli ultimi “derby dell’Arno” contro la Fiorentina. Nonostante molto spesso, fosse solo per la classifica, il risultato sembrasse pendere principalmente a favore dei viola, gli azzurri hanno preso un certo gusto a provare a rompere le uova nel paniere dei rivali.

Negli ultimi dieci incontri in cui i due club toscani si sono trovati l’uno di fronte all’altro, infatti, lo score vede incredibilmente l’Empoli in vantaggio per 5 successi a 3 (con 2 pareggi). Addirittura, per trovare l’ultima vittoria dei ragazzi di Vincenzo Italiano bisogna risalire al 3 aprile 2022, quando al Franchi i gigliati si imposero per 1-0 grazie alla rete realizzata nella ripresa da Nico Gonzalez. Da quel momento 2 pareggi e l’ultima, cocente, sconfitta patita lo scorso 23 ottobre per 0-2, quando i viola non riuscirono a piegare la strenua difesa ospite e vennero colpiti in contropiede dalle uniche folate offensive di Caputo e Gyasi.

Se poi i precedenti non bastassero a sottolineare l’insidia che rappresenta il match del Castellani, un ulteriore assist arriva dal momento delle due squadre. Da quando Davide Nicola si è seduto sulla panchina dei padroni di casa, infatti, sono arrivate due vittorie e due pareggi, tra cui il sorprendente 1-1 allo Juventus Stadium, con 7 reti fatte e soltanto 2 subite. Un bottino che pone gli azzurri alle spalle soltanto di Bologna, Inter, Roma e Atalanta in questo campione di partite.

Una partita dunque tosta, che tuttavia Vincenzo Italiano avrà l'obbligo di provare a sbrogliare se la squadra vorrà continuare a sognare un piazzamento in Europa. La Fiorentina viene da 4 punti nelle ultime 6 partite e con gli scontri diretti all'orizzonte contro Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus, ecco che sbagliare anche a Empoli potrebbe voler dire addio definitivamente alle ambizioni di alta classifica. I tifosi lo sanno bene per questo mai fino ad ora hanno mancato il proprio supporto alla squadra. Anche al Castellani i supporters gigliati saranno oltre 4000, per spingere Nico Gonzalez e compagni ai tre punti contro quei cugini che, anche domani, avranno una voglia matta di rovinare il pranzo domenicale della Fiorentina.