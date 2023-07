I GIORNI DI SOFYAN. LO UNITED RESTA L'OPZIONE NUMERO UNO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Che l'estate della Fiorentina sarebbe stata cadenzata dalle questioni relative a Sofyan Amrabat era facile da prevedere, che a fine luglio non si sia arrivati ancora ad una decisione forse un po' meno. Ma nella giornata in cui il centrocampista marocchino si è presentato sorridente ai cancelli del Viola Park per unirsi ai compagni e al gruppo di Vincenzo Italiano, il Manchester United continua a fare sul serio e ad essere l'unico club che può accontentare tutte le parti in causa.

Da settimane è palese l'interesse dei Red Devils che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa compreso il calciatore, che dopo l'iniziale perplessità e qualche telefonata diretta con Erik ten Hag, allenatore dello United, si è convinto della destinazione. Le parti sono al lavoro per provare a chiudere da tempo, sebbene il giocatore non smetta di guardarsi attorno in attesa che anche altri club, soprattutto dalla Liga, possano provare un rilancio e portarlo in Spagna, là dove il marocchino sperava di andare fin dal gennaio scorso.

La questione resta dunque spinosa ma potrebbe essere arrivata ad un bivio: lo United riuscirà a mettere d'accordo tutti e risolvere la patata che rischia di diventare bollente per la Fiorentina? La sensazione è che già nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità.