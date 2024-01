I DOLORI DI KOUAME: TRA UN RITORNO DALLA COPPA ANTICIPATO E UN CONTRATTO DA RINNOVARE

FirenzeViola.it

Rischia di concludersi prima del tempo l’avventura di Christian Kouame in Coppa d’Africa. La rovinosa sconfitta in cui è incappata ieri la Costa d’Avorio (travolta 4-0 dalla Guinea Equatoriale) sembra quasi una sentenza sulle ambizioni degli “Elefanti”, che pur da Nazione ospitante nel torneo sono fin qui riusciti ad accumulare appena tre punti nella fase a gironi della competizione. Un ruolino di marcia scadente che, complice anche la differenza reti con ampio passivo, rischia di far scivolare in fondo alla classifica delle terze la squadra dell’esterno, che può sperare in un ripescaggio verso gli ottavi di finale solo se almeno altre due Selezioni africane riusciranno nei 270’ della fase a gruppi a far peggio in termini di punti o gol fatti/subiti rispetto alla Costa d’Avorio.

Per saperlo i tifosi (e la Fiorentina) dovranno attendere domani notte, quando si concluderà la fase a gironi e sarà chiaro chi si qualificherà direttamente agli ottavi (le prime due Nazionali di ogni gruppo) e chi usufruirà del jolly ripescaggio (ovvero quattro delle sei terze classificate). Le speranza di Kouame, ad oggi, non sono molte e dunque il rischio concreto è che già domani sera il numero 99 viola debba fare i bagagli e tornare prima del previsto a Firenze, per mettersi a disposizione del club viola (non sono previsti da contratto per l’ivoriano giorni di vacanza successivi agli impegni attuali, visto che la Coppa d’Africa quest’anno si è sovrapposta ai tornei nazionali in cui è impegnata la Fiorentina).

Paradossalmente, dunque, per la sfida di domenica prossima contro l’Inter, il tecnico viola - se davvero Kouame dovesse essere eliminato dal torneo - potrebbe ritrovarsi a disposizione in un colpo solo sia Sottil (che dopo l’infortunio era già tornato in campo contro il Napoli in Supercoppa), che Gonzalez (anche ieri l’argentino ha lavorato in gruppo e con i nerazzurri punta a giocare uno spezzone di gara) che soprattutto l’ex Genoa, il quale potrebbe aver concluso la sua esperienza in Coppa d’Africa con appena 129’ nell’arco di due partite (nell’unica vittoria della Costa d’Avorio, quella all’esordio nel torneo contro la Guinea Bissau per 2-0, l’esterno è rimasto in panchina). Non certo un tour de force debilitante.

Nel momento in cui Kouame tornerà a Firenze, poi, potrà essere presa in esame con maggiore attenzione anche la sua situazione contrattuale: il classe ’97 - come gran parte dei suoi compagni di squadra con il contratto in scadenza nel 2024, ad eccezione di Castrovilli - ha un’opzione nel contratto fino al 2025 a favore della Fiorentina che tuttavia, se esercitata, farebbe salire notevolmente il suo ingaggio, che passerebbe dagli 1,4 milioni netti attuali a poco meno di 2. Un tema da affrontare al più presto da parte del manager Minieri, visto spesso al Viola Park di recente, e dell’area tecnica.