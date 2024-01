DICA 134. ITALIANO IL TRASFORMISTA (E LO FARÀ ANCORA)

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

C'è un record che Vincenzo Italiano stabilisce partita dopo partita ormai dalla scorsa stagione. E no, non è il record di punti in un girone oppure i gol segnati in un anno solare, ma quello delle formazioni diverse schierate consecutivamente. Con l'undici che scenderà in campo stasera contro l'Udinese sarà raggiunta la cifra di 134 partite consecutive con una formazione diversa.

Tanto per far capire la portata di questo numero, il secondo in questa speciale classifica è Allegri che si era fermato a 112. Italiano è dunque primo e assolutamente in solitaria visto il quasi certo ritorno tra i pali di Terracciano contro l'Udinese, che farà salire il numero ancora. Fondamentale per raggiungere un dato del genere è senza dubbio la duttilità della rosa a disposizione, così come anche la continuità impressionante di impegni affrontati dalla Fiorentina in questi due anni (si rischiano le 120 partite in due stagioni), ma si tratta soprattutto del modo di allenare del tecnico cresciuto calcisticamente tra Sicilia e Liguria: non si lascia nessuno indietro e si prova a coinvolgere tutti per quanto possibile.

Ma si è andati anche oltre, perché a partire dal Bologna è iniziata una nuova era per la Fiorentina di Italiano, quella in cui si può pensare anche alla difesa a tre in casi particolari. Per questo il numero è destinato a non fermarsi a 134 e arrivare chissà dove, con Vincenzo Italiano "Il trasformista". Non esiste una Fiorentina uguale ad un'altra da due anni e mezzo a questa parte.