HAMRIN, Il ricordo di Antognoni, Chiarugi e Merlo

Nella giornata odierna se n'è andata all'età di 89 anni un'istituzione della storia viola come Kurt Hamrin, detto "Uccellino" per la velocità mista alle movenze lievi sul campo. Col giglio sul petto dal 1958 al 1967, Hamrin ha vinto due Coppa Italia, una Coppa delle Coppe e una Mitropa Cup. FirenzeViola.it ha contattato alcuni ex Fiorentina per un loro ricordo.

Giancarlo Antognoni: "Kurt Hamrin ha rappresentato Firenze e la Fiorentina non solo come giocatore ma anche come persona, ne è diventato un simbolo".

Luciano Chiarugi: "Per noi giovani del tempo Kurt Hamrin è stato il compagno che ci ha accompagnato nella crescita calcistica. Diceva sempre "Ovunque andrò, Firenze sarà sempre casa mia".

Claudio Merlo: "Io ho giocato in una Fiorentina fatta di giovani, e Kurt Hamrin rappresentava per tutti noi una sorta di padre".

