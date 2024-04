HA GIOITO PER NIENTE, MA QUANTO MANCA ALLA VIOLA UN GOLEADOR

Se non ci fossero stati Szczesny e Nzola forse si parlava di un’altra partita! Non voglio certo dire che la Fiorentina abbia fatto la gara della vita, anzi, ha regalato alla nostra “amata” rivale un tempo intero per prenderci a pallonate e dopo mezz’ora di gioco ci avevano fatto già quattro gol se non fosse che tre (per fortuna) erano in fuorigioco. L’approccio è stato decisamente avvilente e la sensazione del tracollo era lì presente a ricordarci che i bianconeri era da tempo che non vincevano in campionato e aspettavano solo noi per ritrovarsi.

Fare la panacea dei mali juventini non consola per niente e il nostro destino è costellato di sconfitte contro di loro ma non ci si fa mai l’abitudine e non mi fa sollevare l’umore la reazione della seconda parte della partita dove, con le correzioni apportate dal tecnico, la Fiorentina ha avuto qualche azione che poteva consentirci di pareggiare ma abbiamo trovato sulla nostra strada il portiere avversario che ha fatto un miracolo su un tiro di Gonzalez deviando la palla sulla traversa. In Coppa Italia Carnesecchi aveva fatto altrettanto, si vede che Nico li ispira, ma con l’Atalanta comunque abbiamo vinto mentre ieri siamo usciti sconfitti e la classifica resta di una tristezza desolante.

La Viola però è andata all’arrembaggio, non ha mollato e a pochi minuti dal fischio finale Beltran ha avuto la palla giusta che ha tirato decisamente verso la porta juventina ma sulla traiettoria chi incontra? Nzola, che ribatte e spegne le nostre speranze! Ora non vorrei essere troppo cattiva, ma ‘sto ragazzo i gol non li fa (come tutti gli attaccanti viola vorrei aggiungere per correttezza) e pure si mette a bloccare quelli dei compagni? Non sono così perfida da pensare che i problemi del gioco viola e delle carenze realizzative siano tutte sulle spalle dell’angolano ma, sarà per sfortuna, sarà per disattenzione, si riesce spesso a farci male da soli.

Parlando di goleador (e di farci male da soli) ieri ha rischiato di essere l’occasione giusta di fare il suo primo gol da ex per Vlahovic perché due delle reti annullate alla Juve portavano la sua firma. I telecronisti del match non facevano che ricordarci che Dusan non aveva ancora segnato alla Viola, come se fosse un reato, e mi hanno fatto venire un’ansia che si è placata solo alla sua uscita perché…non c’è due senza tre e non volevo che trovasse questa gioia. Si perché mi è parso un tantino eccessivo il suo modo di esultare, specialmente sul suo secondo gol poi annullato dal Var, come se covasse ancora rancore nei nostri confronti. Anche meno dai, e pure quest’anno sarà per l’anno prossimo! Resta comunque il rammarico che dalla sua partenza in poi qui non siano stati in grado di prendere un degno sostituto.

La partenza della gara di ieri mi ha nuovamente palesato come la Viola abbia deciso di concentrare le sue energie sulle coppe, più facilmente sulla Conference, perché reggere botta su tutti i fronti non è facile per questo gruppo e giovedì avremo la riprova, come l’abbiamo avuta contro la Dea dove i nostri hanno fatto una gran bella partita. Segno che le motivazioni riescono a trovarle, se vogliono, ma alla testa non sempre rispondono le gambe e a me duole abbandonare il campionato al suo destino, mi duole pensare che sia l’allenamento per le altre competizioni.

Il Mister si è detto contento del secondo tempo dei suoi e della personalità che hanno dimostrato, ma purtroppo i discorsi stanno a zero come i punti che abbiamo portato da Torino.

La Signora in viola