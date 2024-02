GUDMUNDSSON, Parole del CEO Genoa sulla trattativa

FirenzeViola.it

È stata tra le notizie più lette di giornata, il chiarimento che Andres Blazquez, CEO di 777 Partners e del Genoa, ha dato in conferenza stampa in merito a quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato sul fronte Albert Gudmundsson. Il giocatore rossoblu - di cui ha parlato anche Joe Barone nel pre-partita di Lecce - è stato uno dei più chiacchierati delle ultime ore ma secondo Blazquez è successo tutto tre giorni prima del termine: "Sul tema Gudmundsson, mi fa un po' sorridere tutte queste storie che sono state montate dai tifosi e dai giornalisti. Per Albert abbiamo avuto un'offerta tre giorni prima che finisse il mercato. Mi ha chiamato la Fiorentina e mi ha detto che volevano l'islandese, io gli ho risposto di non mandarci offerte perchè non lo avremmo venduto.

Gli ho detto: 'ti dico un prezzo così capisci che non vogliamo venderlo: 40 milioni'. E' arrivata un'offerta e ho impiegato tre minuti per dire no. Ho ringraziato per l'offerta ma ho rifiutato".