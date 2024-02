GUDMUNDSSON, L'affare è in salita ma non chiuso

Fonte: da Milano - Pietro Lazzerini

Albert Gudmundsson rimane ancora nel mirino della Fiorentina: nonostante il muro del Genoa, il club viola continua il forcing. Le speranze di vedere l'islandese a Firenze non sono molte: le richieste dei rossoblù rimangono le stesse, 30 milioni di euro, una cifra modellabile con l'inserimento di qualche bonus ma sempre partendo da una base di almeno 25 milioni. Col passare del tempo l'affare è sempre più complicato: il gong delle trattative, fissato per le 20 di stasera, incombe, e l'impressione è che solamente un all in della Fiorentina, magari proveniente dall’input del numero uno, Rocco Commisso, possa riaprire i giochi.