GRILLITSCH, Struth: "Non fui suo agente per il padre"

Il potente procuratore tedesco Volker Struth ha raccontato nel suo libro "Le mie mosse" un aneddoto su un giocatore che è stato vicino alla Fiorentina in questa sessione di mercato, Florian Grillitsch. "Nel 2019 SportsTotal si è interessata a Grillitsch dell'Hoffenheim. Per questo, abbiamo incontrato i suoi genitori. Il mio collega Sascha Breese aveva già parlato con Grillitsch, che si era detto aperto a una collaborazione. Tuttavia, dovevamo ancora parlare con i genitori, perché il padre aveva sempre seguito da vicino la carriera del figlio. Io e Sascha l'abbiamo incontrato a Brema, prima di una partita dell'Hoffenheim contro il Werder. Abbiamo parlato dei passaggi di Florian, della sua natura, del mercato più adatto per lui. È stata una discussione piacevole. Poi il padre ci ha detto che, se avessimo voluto rappresentare il figlio, avremmo dovuto parlare di come dividere la commissione. In parole povere: da noi avrebbe comprato solo un servizio di ricerca delle squadre, per il quale ci offriva il 20 per cento della provvigione. "Come, scusi? Ci offre il 20 per cento e si intasca l'80 per cento e noi dobbiamo fare tutto il lavoro?” A quanto pare, le cose stavano così. “Sasha, paga tu i caffè, io aspetto in macchina. Signor Grillitsch, arrivederci”.