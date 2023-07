GRABARA SEMPRE PIÙ VICINO E CEROFOLINI VERSO LA B: LA SITUAZIONE IN PORTA

Tra i tanti ruoli che sono finiti sotto la lente d’ingrandimento da parte della dirigenza viola c’è soprattutto quello del portiere. Ad ormai poche ora dall’inizio di agosto, infatti, non è ancora chiaro chi sarà il portiere titolare della Fiorentina per la prossima stagione. La società viola sarebbe anche disposta a confermare la coppia Terracciano-Cerofolini, ma mister Vincenzo Italiano ha chiesto un rinforzo tra i pali, e proprio per questo la questione portiere resta ancora tutto un rebus.

I nomi accostati alla Fiorentina dall’inizio del calciomercato ad oggi sono stati diversi. In Italia il preferito rimane sempre Emil Audero. Il portiere di proprietà della Sampdoria è seguito dai viola ormai da mesi, ma le richieste elevate da parte dei blucerchiati non hanno ancora permesso l’affondo definitivo viola. Da tenere d’occhio, però, anche la situazione di Montipò, che ieri in amichevole contro il Bastia ha messo a segno l’ennesima grande prestazione con una serie di miracoli. All’estero sembrano ormai sfumate le piste che portano a Horn e Livakovic, e in pole, adesso, c’è Kamil Grabara del Copenhagen. Come raccolto da FirenzeViola CLICCA QUI, nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra le due società per trovare un'intesa. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai sei milioni di euro e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti.

Non appena sbarcherà a Firenze il nuovo portiere, però, Michele Cerofolini sarà pronto a lasciare, momentaneamente, i colori viola. Sul classe ‘99, come anticipato nei giorni scorsi CLICCA QUI, ci sono diversi club tra Serie A e B, Frosinone, Perugia e Cremonese su tutti, e un prestito potrebbe essere la decisione giusta per trovare il minutaggio giusto. Staremo a vedere cosa accadrà tra i pali della porta viola, ma novità concrete potrebbero arrivare già nella prossima settimana.