Gosens, leadership e riscatto ad un passo: il tedesco si è ormai preso Firenze

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato all'eroe della serata di ieri in Fiorentina-Lecce, ovvero Robin Gosens. Un particolare curioso riguarda nello specifico il contratto del tedesco: il diritto di riscatto sul suo contratto diventerà obbligo dopo il 60% delle presenze del giocatore da titolare. Presenze da 45 minuti per cui nel computo vanno escluse le gare con Juventus (15'), Napoli (31') e Verona (assente) in campionato e tutte le 6 di Conference in cui ha giocato solo degli spezzoni, 45' in 3 partite mentre contano i 75' in Coppa Italia. Considerando che finora dunque ha giocato 23 gare delle 32 possibili dal suo arrivo e che oltre alle 11 partite in tre mesi (la 38esima giornata si gioca il 25 maggio) di campionato potrebbero (come ci si augura) esserci ancora 7 partite di Conference, il traguardo del 50% sarebbe presto tagliato.