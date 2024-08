GOSENS, Accordo trovato per l'esterno sinistro. Le cifre

Fonte: Niccolò Ceccarini

Operazione virtualmente chiusa tra Fiorentina e Union Berlino per Robin Gosens. L'ex esterno sinistro di Atalanta e Inter dovrebbe essere il terzo acquisto nel giro di qualche ora per il club viola dopo Danilo Cataldi e Edoardo Bove. Per il calciatore tedesco l'accordo prevede un prestito oneroso a 750.000 Euro con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in base alle presenze, a 7 milioni.