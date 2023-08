GORI, Pressing Avellino ma il Perugia ci spera

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Gabriele Gori continua a far parte del gruppo degli esuberi viola (la lista ha imposto delle scelte) e aspetta l'occasione migliore per lui. L'attaccante vorrebbe restare in B (dove ha giocato nell'ultima stagione, alla Reggina, con Brescia e Lecco alla finestra), ma tra le proposte più concrete due sono in C. L'Avellino di Perinetti ha cambiato molto e sta sfruttando questi ultimi giorni per completare la rosa e l'attaccante che l'esperto dirigente ha individuato per farlo è proprio Gabriele Gori.

Ma nelle ultime ore, come riporta La Nazione Umbria, si è fatto sotto anche il Perugia. Una squadra rinnovata agli ordini di Francesco Baldini che spera ancora di essere riammessa in B dal Consiglio di Stato martedì.