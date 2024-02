GONZALEZ, Non salta più l'uomo: per questo è nervoso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione, stamani in edicola, si sofferma sul nervosismo di Nicolas Gonzalez che - si legge - ha radici antiche che affondano nel dicembre 2022, quando i guai fisici preclusero all’argentino la partenza per il Mondiale in Qatar. Un altro contrattempo fisico adesso lo ha nuovamente frenato, peraltro nel momento migliore, rendendogli complicato tornare ad essere decisivo. Il nervosismo è soprattutto legato alla difficoltà a fare quello che prima gli veniva con facilità, come saltare l’uomo.

