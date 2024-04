GLI ERRORI E IL RISCHIO AUTOGOL: DOV'È FINITO NIKOLA MILENKOVIC?

FirenzeViola.it

Notte fonda per molti, ieri, a Torino. All'appello non manca Nikola Milenkovic, protagonista di un periodo molto negativo nel quale il difensore sembra aver perso fiducia e di conseguenza concentrazione. Come nel duello con Bremer, che l'ha letteralmente incartato al momento del colpo di testa foriero del vantaggio juventino. Oppure quando il serbo si è perso Vlahovic che ha segnato il raddoppio salvo farselo annullare dall'arbitro La Penna. O, ancora, in occasione dell'autorete sfiorata sul cross basso di Kostic.

Veterano viola.

Il dubbio è che Milenkovic si sia dimenticato di avere un peso importante nelle gerarchie della Fiorentina, oltre ad essere il calciatore più pagato e longevo - assieme a Biraghi - di questa rosa. Nell'estate 2022 si presentò il rischio di salutarlo, poi la dirigenza scelse di blindarlo offrendogli un contratto quinquennale, che dunque scadrà nel 2027. "Mi sono sempre sentito benvoluto e sono felice della scelta che ho fatto - le parole del classe '97 dopo il rinnovo - Un contratto di cinque anni è una scelta di vita".

Adesso la volata.

Viene da sé che così l'ex Partizan non può continuare. Anche perché Martinez Quarta alterna prestazioni esaltanti a sconfortanti con una discreta regolarità, mentre Ranieri non ha l'esperienza per assoggettarsi l'intero peso della retroguardia (oltre a non vivere neppure lui uno stato di grazia). L'augurio insomma è che Milenkovic torni a vestire i panni del leader in un aprile che potrebbe significare grandi gioie o altrettanti dolori. E' un mese da dentro o fuori: serve prima di tutto la scossa delle colonne.