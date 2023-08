GLI ASSENTI VIOLA, I motivi dell'esclusione dei 7

Fonte: Lu.Magis.

Sono sette i giocatori assenti dalle convocazioni di Italiano per la gara di domani con il Lecce. Per Amrabat e Jovic la situazione è abbastanza chiara, sono sul mercato e ci resteranno fino alla cessione o al 1 settembre, quando poi dovrà essere presa una decisione per la lista, in cui certo tutti non potranno rientrare. I due si allenano dunque seguendo un programma personalizzato ma la strada è tracciata, vista l'esclusione sia in Europa che in campionato dove le liste potevano essere cambiate a piacimento (solo a fine mercato va data quella definitiva).

Percorso personalizzato anche per Barak e Pierozzi in via di recupero ma certo non prima della sosta mentre è in "convalescenza" Castrovilli dopo l'operazione al ginocchio. Rimasti fuori anche Ikoné, botta all'anca ormai da inizio agosto ma che ieri era tornato in gruppo, e Sabiri che in questi due giorni sentiva ancora male al ginocchio dopo la botta di giovedì.