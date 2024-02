GIOVANI, In troppi cambiano casacca dopo 6 mesi

Fonte: Luciana Magistrato

In questa sessione di mercato sono stati diversi i giovani dati in prestito in estate che la Fiorentina ha dovuto spostare dopo sei mesi. Se infatti Bianco, Distefano, Favalusi e Lucchesi restano fermi alla Reggiana il primo e alla Ternana gli altri tre, dove stanno facendo bene, altri hanno dovuto cambiare casacca. A partire da Pierozzi, Dalle Mura e Amatucci che in estate sono stati lasciati a Firenze nella speranza di farli crescere con la prima squadra: il terzino di Rifredi con più esperienza sulle spalle è andato alla Salernitana, gli ultimi due sono invece andati alla Ternana ad infoltire il blocco viola appunto.

Eduard Dutu è passato dall'Ancona alla Virtus Francavilla, così come è passato al club pugliese Agostinelli dal Lecco (dove ha giocato solo 26 minuti), Spalluto dal Monopoli al Trento, Krastev dal Catanzaro alla FeralpiSalò (dove si trova anche Ferrarini che però non gioca per infortunio). Un percorso di crescita per questi giovani viola reso dunque difficoltoso da scelte sbagliate sia quest'anno che lo scorso anno visto che per alcuni è un copione già visto con 6 mesi in un club e altri 6 in un altro.