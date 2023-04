GASPARRI, Stadio con il Pnrr? Abbiamo altre priorità

FirenzeViola.it

Il senatore e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, ha parlato da Campi Bisenzio e ha affrontato il tema sullo stadio di Firenze. Queste le sue parole: "Amo il calcio e lo stadio di Firenze, come quello di Roma e di Milano sono anche monumenti di era moderna, ma il Pnrr deve pensare agli ospedali, alle infrastrutture, alla viabilità e a tutto ciò che serve a tutti i cittadini. Lo stadio serve solo ad una fetta della popolazione, poi per andarci si paga e le società fanno degli investimenti. A Firenze, con tutto il rispetto, ci sono altre priorità. Le proprietà e i privati possono promuovere investimenti e anche a Roma li stanno attivando per lo stadio. Viva il calcio, ma i soldi destiniamoli a cose di maggior importanza".

Esclude anche l'intervento dello Stato?

"Ci sono tante leggi e strumenti di finanziamento che consentono di finanziare altre opere, ma non sfrutteremo il Pnrr. Ci sono cose più urgenti".