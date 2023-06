FV, Instagram, FB, Twitter e Twitch: seguici sui social!

90'+6' - FINISCE QUI! TERMINA 0-1 LA SFIDA TRA TORINO E FIORENTINA. VIOLA IN FINALE SCUDETTO. 90'+3' - Espulso anche Corona nel Torino. 90'+1'' - Espulsione per Biagetti! Fiorentina in dieci! Entrata scomposta. 90' - 6...