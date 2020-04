FV, Il 26 maratona Instagram per Osma Onlus

FirenzeViola.it ha deciso di scendere in campo contro il Covid-19 al fianco dell'Ospedale di Ponte a Niccheri, punto di riferimento del tessuto ospedaliero fiorentino e da sempre eccellenza in campo medico della Toscana. Abbiamo creato una raccolta fondi per l'Ospedale, che ha bisogno urgente di mascherine, gel per le mani, disinfettanti per le superfici, calzari ed occhiali di protezione.

E abbiamo organizzato per il 26 aprile una maratona Instagram che coinvolgerà tanti personaggi del mondo della Fiorentina, di Firenze e della Toscana. Dalle 10 del mattino fino a sera saremo live per raccontare e celebrare Firenze, portando avanti la raccolta fondi così da poter permettere all'Ospedale anche di dotarsi di respiratori, ecografi e pc per il proprio personale ospedaliero. Nei prossimi giorni annunceremo i tanti ospiti che hanno aderito alla causa, intanto sul sito gofundme.com c'è già la raccolta fondi "FV Live per OSMA Onlus contro il Covid-19".

QUI il link per donare