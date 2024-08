FUNARO, Telefonata al dg viola per l'in bocca al lupo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani la Fiorentina inizierà la stagione calcistica con la gara di serie A di Parma, poi il 22 giocherà la prima sfida dei playoff di Conference. Per questo nei giorni scorsi la sindaca Sara Funaro ha telefonato al direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari per fare alla squadra in bocca al lupo per il campionato che sta per iniziare.