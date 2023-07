FROM PARISI WITH LOVE

FirenzeViola.it

La dirigenza della Fiorentina in queste settimane è al lavoro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. I reparti dove andare a puntellare la formazione allenata da mister Vincenzo Italiano sono tanti, dal portiere da affiancare a Terracciano fino al regista che sostituirà Amrabat, passando per una punta in grado di risolvere il problema gol. A sorpresa, però, il ruolo più vicino ad avere importanti cambiamenti sembra essere quello del terzino sinistro.

Nelle ultime ore, infatti, la Fiorentina sembra avere accelerato per riuscire ad assicurarsi il talento dell’Empoli Fabiano Parisi, bruciando così la concorrenza di Juventus e Lazio. Il primo approccio viola ci sarebbe stato con un’offerta di poco superiore ai 10 milioni, bonus compresi, ma la società di Fabrizio Corsi non sembra essere intenzionata a scendere dai 15 milioni.

In questi giorni potrebbe esserci l’incontro decisivo per riuscire a trovare l’accordo tra i due club. La distanza è più che colmabile e resta l’ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. Per il calciatore sarebbe già pronto un quinquennale con un ingaggio di gran lunga superiore a quello percepito ad Empoli. Nelle prossime ore sono attese novità importanti, ma la volontà della Fiorentina è quella di provare a chiudere il prima possibile.