FRIGORIFERI A PARTE, I RINFORZI SE PRIMA ERANO UNA NECESSITÀ ORA SONO UN’URGENZA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Il frigo è pieno", è questa la discutibile metafora con la quale Joe Barone sembra chiudere alla possibilità che arrivino acquisti di spicco in questo mercato di gennaio. Ma non può davvero essere per questo rilievo, più degno di una casalinga sparagnina che di un ricco club di calcio, che possono tramontare completamente le speranze che arrivino presto rinforzi degni di tal nome. Non può essere all’indomani della sconfitta col Sassuolo che ha evidenziato ancora una volta l’inconsistenza offensiva della Fiorentina, non può essere visto che la squadra di Italiano rimane quarta in classifica, con la seria possibilità quindi di arrivare nei posti dell'Europa che conta, ma non certo con questa pochezza in fase d’attacco. I rinforzi infatti, se prima erano una necessità, adesso sono un’urgenza.

Ed occorre che lo capisca anche la proprietà, frigoriferi a parte. Tornando al frigidaire, non è possibile che si smontino i sogni di una piazza giustamente entusiasta con metafore da moglie fin troppo sagge, quando quella stessa piazza la si è eccitata con moine da amante focosa, come lo strombazzare ai quattro venti le quasi infinite possibilità economiche del proprietario del club, la sua ricchezza enorme che non teme rivali. Ma come, non temi rivali e quando c’è la concreta possibilità di agguantare la Champions (che significa anche notevoli introiti), ti tiri indietro?

E la butti sui frigoriferi? C’è più di qualcosa che non torna. Urge che Commisso spieghi bene alla città, tramite una conferenza stampa rispettosa dei giornalisti che vi converranno, quali siano i suoi obiettivi, i suoi scopi. Detto che il Viola Park è bellissimo e piace a tutti noi, detto che lo stadio come lo voleva far lui non è stato possibile farlo (o non glielo hanno fatto fare che poco cambia). Adesso a cosa punta il grande imprenditore? Cosa sogna per la sua Fiorentina?